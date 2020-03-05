繼美國聯準會（Fed）緊急降息兩碼後，外界預測未來幾天，歐洲與英國央行也將接棒跟進調降利率。

Fed主席鮑爾周二（3日）宣布緊急降息，以因應新冠肺炎疫情對美國經濟造成的可能衝擊。這項意外之舉也引發外界揣測歐洲央行（ECB）與英國央行（BOE）不久也將有所行動。

ECB下周將召開例會，不過一些分析師不排除該央行可能提前公布決策，就如同鮑爾一樣。他們還預期ECB將調降利率10個基點，並調整銀行的放款方式。另外總裁拉加德（Christine Lagarde ）將祭出額外的刺激措施。

Berenberg銀行歐洲經濟學家漢斯（Florian Hense）指稱「ECB勢必將企圖進行干預」。他說除了減緩疫情對經濟衝擊外，另外根據歐洲統計局日前公布數據顯示，歐元區2月通膨率已觸抵3個月低點，ECB有可能透過降息提振低迷物價。

Pictet財富管理公司資深經濟學家杜卡賽特（Frederik Ducrozet）還補充，ECB目前正在研擬措施，為受疫情影響的企業提供流動性。其中可能採取方式之一，就是針對中小企業進行定向長期再融資操作（TLTRO），將透過比公開市場操作更寬鬆的期限與條件，為受疫情重創的中小企業提供資金。

BOE也將在本月稍後開會，不過野村證券預測它可能在本周就會宣布緊急降息。野村稱BOE可能降息25個基點，為它在月底爭取更多擬定寬鬆計畫的時間。該央行總裁卡尼（Mark Carney）周二表示，該疫情恐對英國經濟造成「大規模」但短暫的衝擊。

(工商 )