新冠肺炎疫情目前全球已有9.4萬個病例，還有超過3千人死亡。先前有傳出「中國大陸欠世界一個道歉」說法，不過大陸官媒、新華社轉載一篇文章認為，「這個說法非常荒謬，大陸為了抗擊新冠肺炎疫情，做出了巨大的犧牲，我們應該理直氣壯的表示，美國欠大陸一個道歉，世界欠大陸一聲感謝」。

新華社4日轉載微信公號「黃生看金融」一篇題為《理直氣壯，世界應該感謝中國》的文章，內文指出，隨著美國新冠肺炎疫情越來越嚴重，美國總統川普開始對大陸讚譽有加，表示「現在大陸取得了很大的進展」，在疫情防控確實取得了很大的進展，同時指出會採取部分大陸的措施來控制疫情。

文章強調，當湖北武漢爆發新冠肺炎，美國是第一個宣布接回美國人，導致其它國家紛紛跟進，不僅如此，美國政府還宣布限制大陸民眾和到過大陸的外國人到美國，實際上就是對大陸間接宣布旅行禁令，讓其它國家變相孤立大陸，這對大陸經濟衝擊是很大的。

文章認為美國的做法「非常不厚道，可謂落井下石，趁人病要人命」，若這時北京對華府進行報復，除了對美國實施旅行禁令，同時宣布醫療產品進行戰略管控，禁止出口美國，那麼美國將陷入新冠肺炎災情中。不過，大陸政府並沒有這樣做。

文章同時表示，美國目前成了新冠肺炎受難國，這個時候北京沒有落井下石，沒有譴責川普，這個時候的美國，更應該為之前種種錯誤行為，向大陸道歉。這段期間，一直有種聲音在說大陸欠世界一個道歉，文章認為，「非常荒謬」，大陸為了對抗新冠肺炎，做了巨大犧牲，還有鍾南山院士之前的研究顯示，「源頭並不一定在大陸」，加上很多研究指向源頭，可能來自美國、義大利和伊朗等國，因為他們的病例，多數沒有亞洲接觸史，「因此大陸更沒有理由道歉」。

文章最後強調，「現在我們應該理直氣壯的表示，美國欠大陸一個道歉，世界欠大陸一聲感謝，沒有大陸的巨大犧牲和付出，就不可能為全世界贏得寶貴的抗擊新冠肺炎疫情的時間窗口，可以說大陸一己之力，硬生生的將新冠肺炎疫情擋住了很長一段時間，真的是驚天地、泣鬼神」！

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(中時電子報)