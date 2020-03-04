在阿拉伯聯合大公國大城杜拜進行的2020聯邦盃亞洲/大洋洲區一級賽事中華隊命運多舛，首戰不敵印尼，第2戰出戰韓國賽前，一姊謝淑薇因為後續職業賽賽程先行離隊，中華隊教練翁宜寧和選手均表示：「尊重選手的決定。」

謝淑薇之前透露願意為國參加東京奧運，不過要取得奧運資格除了世界排名要達到規定名次，選手也必須只少參加一次去年或今年的台維斯盃（男選手）、聯邦盃（女選手），因此謝淑薇暌違4年再度披上國家隊戰袍，不過聯邦盃首戰印尼原訂擔綱第2點單打的她沒有獲得出賽機會，杜拜當地時間今天上午中華隊突然得知她已向飯店退房，並搭機赴美準備參加印地安泉女網賽。

對於謝淑薇提前離隊，中華女網隊教練翁宜寧和選手回應：「尊重選手的決定，所有回應由網協统一發言。」由於比賽進行中，翁宜寧表示先專心備戰、不管其他事。

台北時間今晚8點中華、韓國一戰點燃戰火，第1點單打15歲小將楊亞依3比6、1比6敗下陣來，第2點單打由19歲「小鋼炮」梁恩碩負責，第3點雙打為詹詠然/詹皓晴。

15歲小將楊亞依擔任第1點單打。（四維體育推廣教育基金會提供／陳筱琳台北傳真）

(中時 )