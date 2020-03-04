香港今日（4日）出現很可能是全球首宗寵物狗感染新冠肺炎個案。新冠肺炎確診者女馬主周巧兒的愛犬，早前經香港漁農自然護理署兩次病毒測試，發現呈弱陽性反應。經反覆測試並經多所香港大學與世衛組織專家確認，該寵物狗隻已確診為低程度感染新冠病毒，成為全世界動物感染新冠病毒首例。

據《東網》報導，香港漁農自然護理署指出，曾徵詢香港大學公共衞生學院、香港城市大學動物醫學及生命科學院，以及世界動物衞生組織專家意見，他們一致認同有關結果顯示該狗隻已低程度感染有關病毒，並很可能是由人類傳染。該狗隻現時沒有任何與新冠肺炎相關的病徵，現正於港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫。

報導稱，為確保公眾及動物的健康，署方強烈建議將與冠狀病毒病確診者或其密切接觸者同住的寵物(哺乳類動物，包括貓狗)，安排在漁護署的檢疫設施接受檢疫。

報導表示，上月26日在該狗隻抽取樣本進行測試，並翌日從狗隻口腔及鼻腔的樣本中檢測到小量冠狀病毒病病毒。署方分別於上月28日及前日(3月2日)再進行檢測，而該狗隻的口腔及鼻腔樣本，以及鼻腔樣本分別對有關病毒呈弱陽性反應。

而目前港珠澳大橋口岸動物居留所內尚有兩隻狗接受檢疫，牠們分別位於兩個獨立房間內，其中一隻對新冠肺炎測試呈陰性反應，在檢疫期完結前會再進行相關檢驗。

香港漁農自然護理署表示，確診感染新冠病毒的狗是第85宗確診個案、馬主周巧兒的寵物松鼠狗。

(中時電子報)