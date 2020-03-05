德國百年健康鞋品牌「Berkemann」，去年6月進軍台灣、在台北拓展2家分店，獲得消費者的熱烈迴響與支持，展店半年、締造同業三季的銷售總額！看好中台灣的消費實力，今年3月，Berkemann品牌跨出大台北都會區，插旗台灣百貨龍頭店王-新光三越台中中港店，服務中台灣消費者，而下一個據點評估進軍台南市。

Berkemann台灣總經理蔡財源表示，台中消費實力不輸台北，加上台中擁有完整的足部醫療研究體系，可與Berkemann的產品及服務相結合。

Berkemann去年6月進軍台灣，首站落腳台北百貨一級戰區新光三越信義新天地A8館及遠東SOGO復興館，獨家引進光學足部檢測儀器，對每位消費者的「挑鞋」細節相當講究，從足型到足壓測量，都以科學儀器呈現出來，讓消費者對自己的雙腳有更進一步的認識，並由物理治療師根據儀器數據做判讀分析，給消費者最佳的「挑鞋」建議。

蔡財源表示，根據調查，八成的台灣上班族患有足部疾病，其中，患有靜脈曲張及足底筋膜炎症狀的比例就各占三成；其次為足跟疼痛及拇指外翻。這些常見的足疾主因與職業型態有關，若因久站，加上走路姿勢錯誤，可能衍生慢性足疾，若沒有「穿對鞋」，恐怕會加劇症狀。

蔡財源強調，Berkemann品牌專注在健康鞋專業領域，自從去年進軍台灣後，著重灌輸消費者「穿對鞋」的重要性，從錯誤挑鞋而導致的常見足部疾病到足疾矯正、預防等。

因此，Berkemann不惜重金聘請物理治療師，周末駐點門市開辦講座，提供消費者免費諮詢，至今數十場活動幫助不少消費者導正錯誤觀念， Berkemann也收到不少講座聽眾的正面回饋。

此外，Berkemann以新品牌之姿進軍台灣半年，業績就已經超過其他百貨鞋業品牌三季的銷售總額，可見台灣消費者對足部健康的重視及品牌認同。

為了深耕台灣市場，今年Berkemann跨出大台北都會區，3月於台中新光三越中港店設立門市，除了商品及硬體設備比照台北門市外，物理治療師的假日講座及駐點諮詢，也比照台北門市辦理。

為慶祝Berkemann新光三越中港店盛大開幕，即日起至3月23日期間，經典主力鞋款「繃帶織線鞋（ComfortKnit）」系列，全面9折優惠，消費滿1萬元可升等為「黃金VIP」，平日商品享有9折優惠、折扣期間可再享9.5折優惠（特價商品除外）。

消費滿2萬元，立即成為白金會員，平日商品可享8.5折優惠，折扣期間可再享9折優惠（特價商品除外）。

(工商 )