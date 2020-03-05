美國民主黨總統參選人、億萬富豪彭博（Michael Bloomberg）狂砸超過5億美元經費力拚選戰，不料「超級星期二」14州初選結果遠不如預期。消息人士透露，彭博周三召集幕僚開會討論，重新評估是否繼續參選下去。

據初步開票結果顯示，彭博僅贏得票數無足輕重的美屬薩摩亞（American Samoa），其他選區則與勁敵拜登與桑德斯有段落差，在各州的得票率排名大多落在第三或第四。

研調公司Kantar Media/CMAG數據顯示，截至3月3日止，彭博共砸下高達5.6億美元廣告經費。

消息人士表示，眼見選情頹勢難有轉圜空間，彭博決定召集幕僚開會評估選情。彭博陣營選戰幕僚長謝基（Kevin Sheekey）表示：「我們將評估彭博與拜登選情，若其中一位贏得提名，也希望另一位能給予支持。」

但彭博3日在佛州跑競選行程時堅稱，不論超級星期二初選結果如何，他都會參選到底。

(工商 )