還有網友在這篇PO文的留言中曝光自己拿到的口罩，是素有「口罩界LV」稱號的方舟機能口罩，許多人看了很羨慕。(圖/摘自爆廢公社)

新冠肺炎疫情不斷升溫，民眾搶購口罩、酒精等防疫物資。目前政府仍對購買口罩將採「實名制」，民眾可憑健保卡至特約藥局購買，也有許多人分享表示買到各種顏色、花色的口罩。近日，就有位網友開心分享自己買到別具巧思的「高級款」口罩，沒想到PO文一出後，釣出更厲害的口罩款式。

原PO在爆廢公社開心發文，笑說「我拿到很特別的口罩，耳掛繩有珠珠可以調整，感覺很高級，還是粉紅色。」仔細一看他PO的照片，她拿到可以調整的設計，比較多用於兒童口罩，但原PO則堅定表示，拿到的是成人口罩的大小。

照片曝光後，吸引許多人討論，「這家的立體口罩也好戴～還有矽膠鼻樑的可以讓戴眼鏡的不會起霧等，解禁後一定要買一些備用」。還有人表示領口罩的心情，由於口罩樣式是隨機的，被裝進不透明的信封紙袋，因此讓許多人笑說現在買口罩猶如「開福袋」一樣、「現在每週最期待的就是看裡面的口罩是什麼樣式」。

還有網友在這篇PO文的留言中曝光自己拿到的口罩，是素有「口罩界LV」稱號的方舟機能口罩，其他人看了也紛紛表示「高檔貨！羨慕」、「你那是一片，50-100元」、「想要這種」、「高級口罩出現了！」

(中時電子報)