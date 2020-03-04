鍾瑶在台視、三立《跟鯊魚接吻》演技大發揮，扮演「像鯊魚般前行」的女強人「杜艾紗」，剛強高冷、擇善固執而不討喜；杜艾紗正好是熟知網購管理的專家，吸引了淘寶台灣的目光，特別在3月5日到3月8日舉行「全民女神節」活動前夕，邀訪鍾瑶談談她的網購習慣，以及對愛情等種種想法。

鍾瑶在《鯊吻》角色深諳網購行銷，自身也是網購愛好者。（盧禕祺攝）

「全民女神節」活動將主題定為「美麗由姊定義」，為此淘寶台灣進行問卷調查，結果顯示「服飾、生活雜貨、3C產品」是女性網購熱門商品。而她平時自己就會網購洗髮精、沐浴乳和平常習慣使用的保養品、牙膏等，是她最常有的消費方式。

網購水果印象最深

鍾瑶說：「我自己清楚要什麼品牌、何種商品，不會花時間亂逛，就像是《鯊吻》中故事關鍵的鯊魚吊飾若是網購商品，我也會憑藉『適合搭配、夠時尚、符合自我身份』與否三點來判斷。」

不過某次網購水果的經驗令她印象深刻，「我曾網購泰國山竹，因無法試吃，就依網友正負評價與分享判斷，但結果令我失望，讓我對網購食物卻步，除非是我嘗試過的品牌店家。」

羅宏正強吻鍾瑶。（三立提供）

正向感情觀 「都是生活的起伏挑戰」

杜艾莎在《鯊吻》中為社會性別框架所擾，當中一場酒商行銷戰她竟因身為女性而導致令她受挫的結果，演出細膩而深刻。「我從小就在女性自主的環境成長，由姑姑教養、媽媽也很有個性，對我來說，所謂男生會做的事情女生也一定要會做，養成我對兩性的想像不會是不對等的。」

「我受到的教育沒有這類非男即女的框架，我希望藉由角色傳達，我們應努力共創不是『女生是這顏色、男生是那顏色』的世界，男女生理上雖不同，心理應站在同樣位置。」

鍾瑶和羅宏正為拍這場戲拍到頭都暈了。（三立提供）

過去她曾在公開訪談時展現了她處理私人感情的冷靜與高情商，而面對感情她說：「到這個歲數，對感情一半充滿失望，但一半仍充滿希望。」她不會因一時受挫而不再追求，會持續追尋年輕時對愛情的嚮往，「感情中難免有摩擦，但那些構成生活抑揚、起伏、趣味，讓生活充滿挑戰。」

感情態度越開放 網購平台使用越踴躍

淘寶台灣調查顯示，多數女性是相對有身體自主意識的，重視自己身體自主權，愛人也不忘愛自己。「在一段戀情期間並不會影響我網購習慣，平時因工作忙，自己有習慣使用的產品。有時間與友人逛街『盲SHOPPING』、放鬆心情時比較會買些不那麼必要的東西。」 調查顯示感情態度越開放，對於網路平台的使用越踴躍、願意嘗試更多平台。

新世代女性網戀接受度高，高度依賴網購商品裝扮自己，也更願意使用較新的網購平台如淘寶台灣、松果購物等。鍾瑶則依產品類型選擇不同屬性平台，「對平台我算有點忠誠度，提供抵用券等也會成為吸引我的因素。」

鍾瑶（左）、羅宏正互動逗趣。（三立提供）

調查也顯示，女性購物頻率以每月1-2次的比率最高(42.0%)，其次為每月3-4次(26.7%)，兩者加總達68.7%。而鍾瑶同齡閨蜜親友中，就有高度依賴網購者，「尤其我身邊有不少時尚產業的朋友，對服裝造型配件的需求高，容易花心力與時間在網購上。」

評比價格 不挑最低價

對於網購價格，鍾瑶的判斷方式是不斷評比，「即使是在一個平台上，也在各個品牌間比較，但我的怪習慣是選中價位、避開最低價的，總感覺商品過於低價容易讓我對來源與品質產生疑慮。」 調查顯示，單身女性或正處於交往關係中的女性，每月有八成以上花費5,000 元以下進行網購。

演出網購相關劇情，同劇演員們也不免交換許多網購心得。她分享曾在淘寶買過一直想擁有的伸縮浴缸，就是同劇演員張景嵐推薦給她的，「景嵐對網購頗了解，演員們相處久了，當然漸漸了解彼此的喜好，是很在所難免的分享呢！」

鍾瑶《跟鯊魚接吻》入浴戲。（三立提供）

根據淘寶台灣「女性情感與網購行為之心理互動研究」調查報告顯示

1.身體自主意識較高的女性中，有44%曾購買情趣用品

2.女性網路購物其實受感情態度潛在影響

3.接受婚外情狀態的女性愛買健身用品

4.超過20%的離婚女性單月網購金額破一萬元台幣，更樂於犒賞自己

5.越重視「伴侶凝視」的女性，網購頻率越高

(中時 )