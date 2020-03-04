交通部民航局「無人機管理新制」將在3月31日上路，但相關空域和管理規範卻引起不小民怨，國民黨立委魯明哲、時代力量邱顯智今4日在立院同聲質疑民航局，「對地方政府空拍機的適航標準不一，甚至民眾電話詢問竟有經辦業務不熟」。 對民航局的作法除了搖頭還是搖頭。

無人機圖資亂七八糟！藍委魯明哲首度質詢 怒轟民航局

國民黨立委魯明哲首度質詢交通部長林佳龍、民航局長，無人空拍機管理問題。(圖/翻攝自 魯明哲Youtube頻道)

國民黨立委魯明哲首度質詢交通部長林佳龍、民航局長，無人空拍機管理問題。(圖/翻攝自 魯明哲Youtube頻道)

魯明哲今4日晚間在臉書發文表示，「再過24天，『無人機專法』便要正式上路，但無論中央還是地方，卻仍然還是一團亂。根據《民用航空法》第九十九之十三條規定，高度在四百呎以下的無人機活動區域，主要是由地方政府劃定，但各地方政府的主管機關卻是五花八門，從交通局、觀光處到勞工及青年發展處都有，這不禁讓我懷疑地方政府是否真的具備足夠能量，可自行規劃涉及安全、觀光以及產業發展等多面向的無人機政策」。

他強調，「我在此要呼籲交通部與民航局，請拿出中央主管機關的態度與魄力，向全國地方政府說清楚、講明白」，到底是支持「正面表列」還是「負面表列」。此外，中央也應該舉辦更多說明會，並廣納各界意見，藉此訂立兼顧飛安與飛友權益之原則規範，供地方政府參考。

(中時電子報)