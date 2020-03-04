新冠肺炎，政院除紓困振興，行政院副院長陳其邁今天持續邀集政務委員吳政忠、台大副校長張上淳等人，構思新的抗疫可能。陳其邁說，過去一段時間應用AI防疫，「抗疫國家隊」 用科技展現了台灣軟實力，更守護我們的健康。

陳其邁說，人工智慧的時代來臨，將AI應用在防疫上，不管是疫苗或藥物的選擇，將會幫助我們加速找出好的解方，並對疫情的各種可能性做好規劃，防患於未然。

陳其邁今天邀集政務委員吳政忠、台大副校長張上淳、中研院、國衛院以及台灣AI實驗室杜奕瑾等醫藥、科技及人工智慧跨領域的專家，全盤檢視目前的防疫作為，並且構思新的抗疫可能。

陳其邁說，台灣國衛院已經有能力合成抗疫藥物「瑞德西韋」公克級的生產。台大醫院等也正和美方接洽，規劃在台灣展開藥物臨床試驗。此外，中研院也與民間組成老藥新用平台，透過AI篩選出有效的藥物，加速實驗研究與臨床試驗，在新的藥物研發問世以前能夠找出替代有效的選擇。

陳其邁也說，快篩試劑方面，若能順利研發武漢肺炎的快篩試劑，就可快速找出陽性個案，一但發生社區傳播，便可藉由快篩，將患者分流，避免醫療體系癱瘓的風險；疫苗的研發目前也正加緊腳步，政府已經與國內生技業者分進合擊，甚至跟美國國衛院聯手，力拼今年展開臨床試驗。

此外，陳其邁也在臉書表示，行政院資安處，透過大數據分析，進行疫情趨勢分析，並協助地方政府落實掌握居家檢疫情形。「抗疫國家隊」 用科技展現了台灣軟實力，更守護我們的健康。

(中時 )