2018年9月15日，關西機場事件後，PTT站方宣布全面停止註冊 (圖／翻攝自PTT)

2018年9月關西機場事件爆發，意外牽扯出大量集團網軍散播假消息帶風向，PTT論壇一時間吵得沸沸揚揚，同月15日站方隨即以「浮濫註冊情況日趨嚴重」為由全面暫停新帳號註冊，如今時隔一年半PTT終於再度開放註冊，不過僅開放給台大信箱，全面開放一事則未定案。

2018年9月15日，PTT帳號部站長「disFabulous」宣布以「浮濫註冊情況日趨嚴重」為由暫停註冊帳號。鄉民推測由於關西機場事件中引爆諸多如「假消息」、「網軍帶風向」等爭議，又適逢連兩年大選，加上外部勢力大量收購PTT帳號，因此站方決定停止新帳號註冊。直到今天(4日)中午12點站方才公告「即日起開放NTU信箱註冊帳號」，距離上次可註冊時間已過1年半。

不少鄉民看到消息振奮：「終於等到心血了」、「歡迎新人」、「推，好的第一步」、「總算可以看到比我還菜的了」，但也有人不滿表示「學店生沒人權？」、「我大葉的憑什麼不能註冊」、「尊爵不凡是我台大IP」、「蟑螂要入侵了」。

PTT近幾年遭網軍摧殘，去年更是因為台北市長柯文哲一篇領養小黑狗的新聞，意外揪出「卡神」楊蕙如與抹黑大阪辦事處的「idcc」蔡福明有過短時間內相同IP登入的紀錄，更因此殲滅楊蕙如數千個網軍帳號，楊蕙如本人在去年8月遭PTT站方以「以多重帳號的不當行為，引發多次紛擾，數不勝數，惡意破壞看板風氣與秩序」為由列入永久黑名單，更在年底遭台北地檢署認定與idcc為同夥，以「侮辱公署罪」起訴。

(中時電子報)