無黨籍立委傅崐萁恢復國民黨黨籍案引發外界關注，國民黨中央考紀會上午發出開會通知，將在6日上午10時30分召開考紀會，討論黨主席補選暨中常委選舉重大選風違紀案件。代理考紀會主委周守訓說， 6日主要討論這次選風，但否討論包括傅崐萁案及其他21件大選違紀案，要再看情形，「我個人認為沒必要急著在6日討論。」

國民黨考紀會有15位委員，考紀會上午透過考紀會line群組發出6 日的開會通知。因部分委員未加入群組，未收到開會通知，考紀會下午再透過電話、簡訊通知，但至下班，還無法確定能否有過半委員出席。

周守訓下午開完中常會後，特地與組發會代主委黃碧雲及考紀會黨工討論6日開會事宜。他在會後表示，若因防疫等因素導致出席委員人數不足，6日就流會；當天主要是針對黨主席補選及中常委選選的選風案件，因隔天就投票，「當天若能逕送檢調的案件，就會移送；該撤銷參選資格或涉賣票的黨代表該處分黨權，就予以處分」，若當天無法確認的，在日後發現確有違法亂紀，考紀會仍會再追究。

周守訓今天拒透露6日有多少件選風案，但他昨天曾指地方黨部提報7、8件具名檢舉的中常委選舉賄選案，地點包括台北、苗栗、新竹、彰化及高雄。據悉，中央選監小組也提報1案，即是主席候選人江啟臣舉報的黑函案。

據指出，目前除中、南部各傳出有「黨代表大戶」串連，以1票 2000元賣票，另有一個「50聯盟」結合12位跨縣市候選人，每人提出 50名黨代表名單、每位黨代表交出12票，要讓每位成員各保證有600 票；參與聯盟者須提出36萬元保證金，票沒開出來就沒收。該聯盟因嚴格篩選，目前僅核定9人，且其中兩人有意爭取第一高票。

此外，另有一個結合老將新人的「10人聯盟」昨天原欲召開便當會，因消息走漏而緊急更換地點，最後仍結盟成功。

知情人士指出，換票聯盟成員可粗分兩大類，一是握有大批黨員、黨代表的地方派系人物，這類人士平時代繳黨費，選舉時不必花錢買黨代表；另一類則是非地方派系人士，只能向黨代表大戶買票。

對於6日是否處理傅案，周守訓說，若要處理傅案，就須與21件大選期間的違紀案件一起處理，包括傅妻徐榛蔚違紀輔選傅案，但目前負責考紀案件的同仁休假，職代人員仁必須可移轉權限開檔案、整理好資料，另視當天開會時間是否充足、其他考紀委員的意見，他個人認為傅案及違紀案沒必要急著在6日討論，本屆考紀委員任期到明年底才任滿，可等新主任上任後，考紀會再處理包括傅案的22案。

國民黨今天開中常會，具中常委身分的徐榛蔚在會前回應媒體，只簡短表示沒聽說6日要開考紀會，「一切順其自然」。在常會中，僅中常委呂學樟發言挺傅，表示傅不是為自己才急著回國民黨，是為了立委選舉期間為傅輔選的鄉鎮長、代表會主席、議員等黨籍公職被指違紀，才急著回黨，徐榛蔚是五星縣長，為丈夫輔選不違反黨章，處分徐對黨有何好處？徐榛蔚對此並未發言，且在呂學樟發言後即先行離場。

(中時 )