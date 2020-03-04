黃子佼與孟耿如4月19日在寒舍艾美酒店舉行婚宴，兩人3日晚上先試菜，菜色充滿巧思，包羅台灣各地特色佳餚，充滿濃厚寶島味，他們更當場被拱熱吻，黃子佼笑說：「今天就像一個預演，所以親吻新娘也要預演一下，後來我們也敬了3桌酒，主要是婚顧在企畫上面寫要接吻2分鐘，他們就在起鬨怎麼可能2分鐘，所以想說來試試看。」他也直誇食物相當美味。

黃子佼表示：「吃得非常滿意，台灣本來就是寶島，從肉、菜到茶都非常美味，希望賓客吃到時，像是環遊台灣一圈，彷彿各大夜市的美味都可以在這晚一次擁有。」他提及去年9月訂下飯店，就與主廚討論婚宴菜色，「仰賴主廚很有誠意，一方面也是想促進地方的觀光發展，與表現對小農食材的支持，這是我給他們的一個命題，我真的是出了難題，很感謝寒舍艾美當時願意接受這樣的請求。」

黃子佼（右）與孟耿如時常把握時間到處走走看看。（摘自臉書）

大廚用心，試菜自然開心，黃子佼說：「我們的菜很多都跟別人不一樣，地方的精華，當然師傅會去尋找同等級的食材來搭配，各類型讓我們挑，大大小小包含甜點吃了20幾道菜，茶喝3種、果汁4種，才讓我們挑出排列組合，原則上吃得很飽，很多人可能都忘記台灣有這麼多小吃，希望喚醒大家對這些食材的關注。」至於現在是否開始訓練擋酒部隊，他笑回：「我兩個助理酒量不錯，沒有什麼問題，老實講，我們兩個酒量都不好，應該不會喝得太醉，微醺就好，請大家手下留情。」

(中時 )