位於大阪市都島區的「大阪京橋LIVE HOUSE Arc」發生新冠肺炎的群聚感染，2月15、16日去參加演唱會的人都陸續中鏢，至4日已有11人確診感染。

高知縣2月29日傳出感染新冠病毒的首位患者，是1名30多歲的女護士，她於2月15日去大阪參加演唱會遭到感染，和他同居的60多歲母親之後也確診。

高知縣4日又有4人確診，他們都是這名護士的親友、同事等，包括未滿10歲的小學生以及40多歲的女性、60多歲的夫妻，使高知縣確診人數增加至7人。

大阪府隨後發現，27日確診的2名大阪男性也參加了該演唱會。 住在大阪市的40多歲確診男性的妻子及學齡前的女兒也都遭到感染。妻子是東大阪市「醫療法人清和會長原醫院」的護士助理。參加演出的樂團之一的「ZILCONIA」立即在官方推特上呼籲粉絲們注意。

3月3日大阪、神戶市、京都市陸續傳出在大阪的演唱會場上遭感染的病例。大阪和神戶的女患者是2月15日去參加演唱會，京都的女性則是15、16日兩天都去。

3月4日確診的粉絲包括1名50多歲住京都的女性，以及在東京世田谷區的保育設施工作的30多歲女性、東京的40多歲女性上班族。在大阪的演唱會上感染者，加4日新確診的3例，總共已達11人。

日本厚生勞動省的傳染病專家將到大阪的演唱會場地詳細調查。大阪府指出，參加這兩天演唱會的人超過200人，將針對所有人做病毒篩檢，但還有許多人聯絡不到，故呼籲參加者盡快與就近的保健所聯絡。

(中時電子報)