在嘉義縣中坑營區服役的簡姓男子，日前性侵16歲女高中生，被害者家屬得知，趁著約簡男談判時將他打了一頓而鬧上派出所，沒想到警方清查簡男手機時，發現除了被害女高中生，還有多名女子疑似遭簡男性侵的影片，警方初步研判受害者至少7人以上，且不乏未成年學生，目前正在一一釐清身分中。

據了解，19歲簡姓男子是職業軍人，日前透過線上遊戲認識高中生「小玉」（化名），簡男常提供各式寶物、武器幫助小玉，博取好感，2月8日簡假冒警察身分，約小玉在某校園見面，並向小玉誆稱她被網友提告要求賠償，進一步脅迫小玉和他發生關係，就能避免被告，小玉不知如何是好，只好聽從簡男指示進入廁所和他發生關係，沒想到簡竟拍下影片，更以此要脅小玉不能聲張，因小玉返家後行為異常，家屬關心詢問，小玉才說出真相，痛哭說被拍下性侵影片。

小玉父親氣憤不已，透過女兒手機遊戲和簡男對話，假意有另一女學生也想買寶物，約簡男見面，簡以為又有獵物上鉤，赴約後馬上被打了一頓。警方獲報到場，查看簡男手機驚見被害女子不只小玉一人，懷疑簡男以此手法加害多名女子，家屬更氣憤痛駡簡姓職業軍人根本是「嘉義李宗瑞」。

警方經過多日調查，3日向嘉義地檢署向警方申請搜索票，到營區將人帶回偵訊，簡男承認犯行，全案依妨害性自主、兒童及少年性剝削防制條例罪嫌移送。而案件暴發後，軍方態度低調，表示會依規定開除簡男、不護短。

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(中時 )