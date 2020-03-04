投資人樂見美國前副總統拜登（Joe Biden）在3日登場的超級星期二民主黨初選中意外獲得領先，紐約華爾街股市今天開盤交易後3大主要指數強勁反彈。

績優股為主的道瓊工業指數大漲466.27點，報26383.68點，漲幅1.80%。標準普爾500指數上漲42.38點，報3045.75點，漲幅1.41%。科技股為主的那斯達克綜合指數勁揚150.01點，報8834.10點，漲幅1.73%。

(中央社)