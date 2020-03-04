拜登超級星期二初選表現亮眼 美股開盤強勁反彈 23:432020/03/04 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投資人樂見美國前副總統拜登（Joe Biden）在3日登場的超級星期二民主黨初選中意外獲得領先，紐約華爾街股市今天開盤交易後3大主要指數強勁反彈。 績優股為主的道瓊工業指數大漲466.27點，報26383.68點，漲幅1.80%。標準普爾500指數上漲42.38點，報3045.75點，漲幅1.41%。科技股為主的那斯達克綜合指數勁揚150.01點，報8834.10點，漲幅1.73%。 (中央社) #指數 #漲幅 #反彈 #拜登 #初選 也許您會感興趣 國際熱門新聞 南韓外長痛批禁止韓國人入境是防疫弱國採取的粗魯措施 - 國際 巨人用的？這架超級銀河運輸機！大到可塞進11隻藍鯨 - 國際 拳王泰森大放送1千萬美金招女婿 女兒「漢草」長這樣 - 國際 差73歲爺孫戀！103歲阿公娶30歲嫩妻…新娘婚禮笑開懷 - 國際 砸大錢仍慘敗 彭博退出美大選改挺拜登 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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