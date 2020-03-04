通常，女性私密部位需要求診時，會去婦產科看診。很多人都以為，女性看婦產科都是找女性醫師，但事實上，男性醫師的評價卻比女性醫師好很多！一名網友上網詢問，看想看婦產科但女醫師的門診很滿，大家會在意給男醫師看診嗎？眾人竟狂推男醫師，並曝看診優點全在於2個字：「溫柔」。

原PO在PTT《WomenTalk》上表示，朋友最近有看婦產科需求，因為沒有經驗，還不太能接受「男醫師」，而女醫師門診卻又掛超滿。原PO認為看醫生是看「專業」不是看「性別」，所以應該不用那麼介意才對，想問大家「看婦產科會在意是否是男醫生嗎？」

文章一出，網友紛紛留言分享，正反支持者都有，多數人認為找男女醫師其實真的「沒差」，而部分人還是傾向，「有女醫師就給女生看，沒女醫師再給男醫師看」或是「選掛號數少的人看，只想趕快解決不舒服」，畢竟「醫術比較重要」。

但這問題也釣出大批的「老司機」出來表示，男醫師比較好。網友分享自己經驗，通常給男醫師看診的時候比較「溫柔」，而女醫師大多較粗魯。內行點出會導致這樣的原因可能是「女醫師患者常大排長龍，就沒耐心聽妳症狀；男醫生問診數不多，反而會更小心翼翼看診。」

這些老司機也表示，「小時候可能會比較在意」，但自從生了小孩後，就完全無所謂了，畢竟懷孕時早被看習慣了。所以建議原PO朋友，看婦產科時「真的沒必要為了女性醫師而去」，畢竟不管男醫師女醫師，都是專業的從業人員，不必太多小劇場。至於男醫師有沒有比較「溫柔」？就得靠自己體會了。

(中時電子報)