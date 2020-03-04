中華高協國家男、女隊12位培訓好手，3月2日及3日在林口藍灣Dream Golf學院集訓兩天，由美籍教練亞當斯（Mike Adams）針對揮桿、推桿等動作指導訓練，修正動作後選手不但找出適合自己的方式，且擊球距離明顯增加，信心大獲提升。

為了提升國家隊的實力，中華高協特地邀請高爾夫文摘評選美國前五十大最佳教練第二名，來自美國紐澤西州的亞當斯主持集訓，針對選手身材跟揮桿動作，透過科學儀器找出最佳揮桿動作。

2020年國家隊選拔賽女狀元安禾佑說，亞當斯教練運用3D Smart2 move力板，幫選手測試如何用力最有效率，很快就找到最好的方式，「依照他的意見修改後，透過儀器檢測，球明顯的變直變遠。」

國家隊女隊員劉芃姍表示，修正的動作包括站姿、握桿及長桿支力點的調點等，「以我的身高170公分為例，雙腳的距離持鐵桿時約46公分、持一號木桿約65公分，可獲得最穩固的下盤支撐及最大的發力空間。原本的動作經過修正後，數據顯示在距離上馬上增加7-10碼。」

國家隊男子隊員馬克認為，亞當斯教練比較傾向找出適合自己的揮桿動作，而非做得完美好看。這樣的教學方式比較適合選手，也更能發揮自己的優點，因為從自己多年來的習慣動作中，尋找自己熟悉的東西，沒有重新適應的問題。

中華高協8名國家隊員上個月24日才結束為期26天的澳洲移訓及比賽返回台灣，相隔一星期立即啟動國內集訓計劃，中華高協強化國家隊戰力的企圖心強烈。安禾佑表示，林口的訓練跟澳洲訓練內容不同，在澳洲因為要兼打比賽，且澳洲球場風很大，澳洲教練沒有修正太多動作，而著重於球場策略、短桿技巧及選桿指導等，美國教練則找出最適合我們自己的動作，各有收穫。

(中時 )