國民黨主席補選將於7日投票，選戰倒數計時，國民黨中央委員連勝文，今晚在臉書發文表示，15年前馬王之爭的選舉手法，惡意貼人標籤、惡意發放黑函已出現，造成撕裂傷痕，他呼籲黨員踴躍投票，否則由人頭黨員與惡質的選舉手法決定黨的未來，國民黨將會墜入萬丈深淵。

國民黨主席補選由立委江啟臣、前副主席郝龍斌兩強相爭，與郝有多年深交的連勝文，這次公開力挺江。

連勝文今晚在臉書發文表示，黨員們若不出來投票，黨的未來就會被人頭黨員所決定！過去各種惡質的、內鬥內行的選舉手段，不論發黑函、借黨證投票或直接作票，還會繼續上演，最終將國民黨凌遲至死！所以任何關心國民黨與國家前途的人，絕對不能忽視這次黨主席的選舉。

他說，國民黨已經輸到脫褲子，能否從絕境中逆轉，就看這次選舉的結果！這個黨必須改變，因為國民黨現在就像懸在半空中，僅靠著一隻手抓住懸崖邊石頭的人，如果人頭黨員與惡質的選舉手法可以決定這個黨的未來，國民黨將會耗盡僅存的一口氣，墜入萬丈深淵！國民黨要改變，就必須從黨內選舉開始，而關鍵就是黨員是否能根據自己的理念，做出對的抉擇！

連勝文舉15年前的馬王之爭為例說，這次黨內選舉，又看到類似當年的選舉手法，一樣是惡意貼人標籤；一樣是惡意發放黑函，加上人頭黨員的傳聞，這種選舉中產生的主席，如何能受到黨員尊重？並在國民黨最低潮，黨內人心惶惶，整個黨垂頭喪氣的時候，團結並有效領導整個黨？如果這個黨在選舉後，變得更加分裂，又怎麼可能帶給黨員，或這個社會任何希望？又怎麼可能期待社會大眾對國民黨伸出援手、或願意給國民黨機會？

連勝文表示，選舉是一時的，或許候選人本身沒有惡念，但身旁的有心人士卻在黨內選舉中，不分青紅皂白地亂打亂罵，所造成撕裂的傷痕，就算花上十倍的時間也無法痊癒！馬王當年因競選黨主席過程當中，所累積的對立、不滿，延續了將近10 年，甚至間接導致了太陽花的發生，以及國民黨在2016年的慘敗！而一個多月前，國民黨再一次遭遇雪崩式的慘敗，這次主席選舉難道還要再重蹈覆轍？國民黨難道還沒有從過去慘痛教訓中學到經驗？

連勝文認為，能夠扭轉這一切的人，就是全體黨員；而直接的做法就是在3月7號出來投票！「當您決定走出家門投票的那一刻，這個黨就會朝正面的方向開始轉變！因為這個黨的未來，是取決於所有黨員、以及所有關心國民黨的社會大眾！」

(中時 )