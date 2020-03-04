恆春半島人文底蘊深厚，有學者組團進行文物普查，當中位在滿州里德的高砂族教育發祥紀念碑令眾人驚豔，學者直喊「價值太高」，有強化教育與觀光發展的潛能。（謝佳潾攝）

恆春半島人文底蘊深厚，有學者組團進行文物普查，在文史工作者念吉成的帶隊下一連跑了多個百年學校、社區，看石碑探歷史，當中位在滿州里德的高砂族教育發祥紀念碑令眾人驚豔，學者直喊「價值太高」，有強化教育與觀光發展的潛能。

由多名學者自組的文物普查考察團，在念吉成的帶隊下先後走訪恆春國小、滿州國小等百年學校，考察校內具有歷史軌跡的石碑、奉安庫（鑄鐵大型保險庫）等，藉此探究琅嶠十八社的沿革史，而除了學校之外，還特別走訪滿州里德，尋找恆春國語傳習所豬朥束分教場的舊址。

「這是原民教育的先驅！」念吉成說，日據時期，日人在台灣廣推「國語教育」（日文），連原民部落也很積極，而豬朥束分教場就是推廣點之一，當時還立了「高砂族教育發祥紀念碑」見證歷史，但可惜的是，如今紀念碑雖還在，但卻遠離教育場所，紀念意義削弱。

對此，學者聞之有感，直說「紀念碑太有價值，但也太可惜」，他們建議，當地學校及社區應該要重視此珍貴文物，它的存在不僅有教育意義，也有觀光潛能，里德的生態旅遊發展有成，若能結合文化觀光，想必能更吸引人。

恆春半島近年力推「深度旅遊」，不管是生態或是文化，都有業者想將其融合包裝成旅遊行程，而恆春古城內更有業者將古厝活化經營成餐廳，讓古城內飄散一股復古風。

(中時 )