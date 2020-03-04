花費數億美元籌組美國史上最昂貴總統競選團隊的前紐約市長彭博(Michael Bloomberg)，因超級星期二初選表現不佳，已宣布停止競選活動，改為支持前副總統拜登(Joe Biden)。

綜合外媒報導，美國本周二（3日）舉行「超級星期二」初選，民主黨籍前副總統拜登及佛蒙特州參議員桑德斯(Bernard Sanders)佔優勢，較晚加入戰團的彭博選情慘敗，他翌日便公開宣布退選，同時表達對拜登的支持。

彭博到目前只贏了美屬薩摩亞一場初選，他砸下大量鈔票做宣傳造勢的維吉尼亞州、北卡羅萊納州、田納西州均敗給拜登。美聯社估計，雖然彭博在各州都有選票，但整體表現卻令人失望。

彭博因較晚才宣布參選，前4場初選沒有趕上，這次超級星期二是他首戰。而僅僅在過去的這個周末，他在14個參與「超級星期二」初選的各州砸下近1.8億美元（約台幣54.5億元）的競選廣告，其中維吉尼亞州及阿拉巴馬州砸錢更是令人咋舌，兩州分別達到1200萬美元（約台幣3.6億元）與600萬美元（約台幣1.8億元）。

(中時電子報)