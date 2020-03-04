李亮妻子拿出方艙醫院開立的康復證明書，怎麼也沒想到丈夫在一個禮拜後復發過世 (圖／翻攝自澎拜新聞)

新冠肺炎疫情持續延燒，近來又陸續傳出康復出院後卻又復發的案例，但今天(4日)一名武漢男子卻在出院後一個禮拜驚傳復發猝死，引起軒然大波。

根據《澎湃新聞》報導，李亮的梅姓妻子表示，丈夫2月12日確診後入住方艙醫院，同月26日醫院判定康復，便出院至指定康復點繼續隔離觀察，未料在前天(3月2日)突然復發，送醫後不治身亡，而醫院開立的死亡證明則表示「原因為新冠肺炎所引起的呼吸道阻塞猝死、呼吸循環衰竭」。

梅婦表示，丈夫出院後便在指定的武漢西三路維也納酒店隔離觀察，住進去過兩天後，丈夫就表示自己嘴巴很乾，還有脹氣現象，前天上午她跟丈夫視訊時，丈夫有氣無力，不但沒胃口，連站都站不穩，當時醫生僅說應該是精神壓力大。未料丈夫送醫後，當天下午5點便不治身亡。

該酒店員工則表示，李亮在2月26日下午4點半入住隔離酒店，同時入住的還有10多人，其他人目前並無發生類似情況。

(中時電子報)