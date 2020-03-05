立法院長游錫堃今天晚間表示，他在今年2月中旬遭一名署名「游貴湘」的人士發出一封指名給蔡英文總統及他的恐嚇信，內容提及，「叫游錫堃一家人，承擔滅門血案的悲傷，為此，謹奉上郵政匯票二萬元，請轉交給游錫堃，購買即時離台機票，離開台灣」。但游錫堃說，報案迄今半個月，仍未有警察關心，連巡邏箱都是空的，令人憂心。

游錫堃剛剛透過臉書表示，今年2月18日有一名自稱「游貴湘」的人，具名在臉書上公開對他及其家人恐嚇；隔天2月19日，又收到「游貴湘」發出一封恐嚇信給他跟家人。

目前已曝光的恐嚇信內容指稱，蔡英文利用獨派人士蘇貞昌，在島內煽惑民眾，製造兩岸矛盾對立，要用掃把對抗大陸，禁止台灣人寄送口罩給在大陸的台商與親人；曾狂言摧毀三峽大壩的游錫堃，被人定義為在起台海戰爭的台奸，日前又力促台美復交，故意踐踏美國對華三公報，和聯合國2758號決議案。

信中也提到，自稱台獨工作者的賴清德，遊走在美國華府正要間，尋求「反中拒統」奧援，像這些三流政客都應該自行離開台灣。

游錫堃說，恐嚇信內容也提及：「或叫游錫堃一家人，承擔滅門血案的悲傷，為此，謹奉上郵政匯票二萬元，請轉交給游錫堃，購買即時離台機票，離開台灣」，游錫堃說，恐嚇意味這麼重，家人安危如何叫人放心？

他表示，2月19日當日即透過國會聯絡人通報警政單位，期間也問了筆錄，奇怪的是至今沒有下文。且住家大門口的巡邏箱數年來是空的，2月19日報案至今也都還是空的。

游錫堃說，他個人的安危沒有關係，但家人是無辜的，為什麼都已經報案半個月了，巡邏箱還是空的？且沒有任何警察來關心過？他質疑，擔任立法院長家人的人身安全是這樣，叫一般民眾怎麼辦？

(中時 )