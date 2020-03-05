遭女友戴綠帽還吃上官司賠錢，真的有夠悽慘！一名男子上網悲憤發文，表示抓包女友跟乾哥「無套上床還內射」，女友謊稱遭性侵，他陪著提告，結果反被告誣告，還得賠60萬元。

一名自稱不菸不酒宅男的網友，在《Dcard》發文表示，偷看女友line，發現她跟乾哥哥跨年後到摩鐵打「無套內射砲」，2月再度跑去南投做一樣的事。

原PO逼問女友，女友說是被強上，他便帶女友提告。豈料，一切都是女友謊言，原PO反被乾哥告誣告，得賠60幾萬。

原PO表示，為了買房跟女友同住，他每天工作12到16小時，一個月大約休2天，過年也沒休假，竟換來被劈腿下場，還賠上存款。可是他居然在想原諒女友，懷疑自己「我是白癡嗎？」

網友們紛紛勸原PO：「內射他乾哥」、「感覺你對女友很好，只是你女友可能真的不適合你吧...適合整天沒事幹的那種男生？」、「不要原諒啊，找個時間把自己丟到一個安靜的地方…你會懂得為以後的自己放下現在的執著」、「錢應該也要不回來，那就一定要斷乾淨吧，只能這樣了....拍拍老兄，你會遇到更好的女生」。

(中時電子報)