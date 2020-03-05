國內抗生素注射劑最大供應廠之一的「政德製藥」公司，被股票上櫃公司「台灣東洋藥品」(4105)指控，涉嫌利用受東洋委託代工生產「克痢黴素注射劑」機會，將相關配方自行生產「樂克痢黴素」；調查局台北市調查處去年執行搜索並約談政德製藥實際負責人李成輝後，認為李成輝涉嫌違反《營業祕密法》，全案移送台北地檢署偵辦。

據指出，政德製藥原為雲林小型西藥廠，但現在已成長為台灣抗生素注射劑最大供應廠之一。據了解，東洋公司控稱，政德製藥2013年受東洋委託，生產製造克痢黴素注射劑，雙方2015年解約，2016年6月政德製藥即向衛福部食管署申請藥證生產「樂克痢黴素」。政德生產的「樂克痢黴素」曾獲多家醫學中心採用，但據了解，用藥期間卻疑發生多起藥害通報事件。

據了解，東洋藥品指控，政德製藥疑將東洋交付的配方、製程等營業祕密，自行生產「樂克痢黴素」，涉嫌違反《營業祕密法》未經授權或逾越授權範圍而重製、使用或洩漏營業祕密等罪。

調查局台北市調查處去年11月21日搜索並約談政德製藥實際負責人李成輝、負責申請藥證的女職員林千月2人，檢方複訊後將2人無保請回。台北市調查處調查後，認為林女僅受李成輝指示下申請藥證，李成輝涉嫌違反《營業祕密法》，全案日前移送北檢偵辦。

為此，台灣東洋曾發表聲明，指去年聽聞政德製藥對外宣揚其生產之藥品「樂克痢黴素」，與台灣東洋生產已久、且曾在2000至2015年間委託政德製藥生產的「克痢黴素」品質完全一致，「克痢黴素」採用的原料特殊，製程加以改良而品質極高，欲製造與「克痢黴素」相同品質有難度，自政德製藥取得「樂克痢黴素」的藥證時間推算，該藥證之申請、準備，極可能是在其尚代工製造「克痢黴素」期間即已展開，因此提告。

(中時 )