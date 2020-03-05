威廉與凱特訪愛爾蘭

在哈利與梅根拋出震撼彈脫英後，威廉王子和妻子凱特3日展開3天的愛爾蘭歷史之旅，以緩和英國脫歐後與成員國間的緊張。

由於梅根與哈利脫英爭議不斷，高潮迭起，扣人心弦，宛如上演王室8點檔連續劇，成了熱門話題。據《每日郵報》（Daily Mail）報導，劍橋公爵夫婦威廉和凱特抵達愛爾蘭後，受到總統希金斯（Michael Higgins），還有第一夫人莎比娜（Sabina）在都柏林官邸的熱烈歡迎與接待。

莎比娜笑容可掬地說：「很高興能歡迎你們，你們家發生了好多令人興奮的事啊！」威廉和凱特聞言，也只有以笑來回應一切。撇開這令人尷尬的話題，他們談了英國脫歐的種種狀況，還有氣候變遷的挑戰等。當然，威廉和凱特還不負重任，特別強調了愛爾蘭和英國人間密切的關係，以及繼續加深雙方密切關係的重要性。

威廉和凱特要到周五才會返英，這意味著當哈利和梅根在倫敦出席「奮進基金頒獎典禮」（Endeavour Fund Awards）時，兩人不會在場。至於王室人氣4人組重新合體，得等到3月9日倫敦舉行王室年度盛事國協日（Commonwealth Day）慶典時。

(中時電子報)