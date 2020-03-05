韓國新冠肺炎確診數持續攀升，首爾百貨公司進行消毒。

韓國官方昨（4）日表示，全國新冠肺炎確診病例中，將近7成和大規模感染（mass infection）有關，其中確診病例並不侷限於大邱市的新天地教會，其中台灣旅客常去的首爾及釜山等也都出現集體感染情形。

韓聯社報導，截至昨日下午4時，韓國境內新冠肺炎確診數已超過5,600例，韓國中央防疫對策本部本部長鄭銀敬表示，當中65.6%病例和集體感染有關。

以各區域感染情形來看，大邱市新天地教會目前有2,583人確診，是韓國全境最大宗的集體感染事件。

忠清南道的天安市（Cheonan）及牙山市（Asan），一共有80名確診病患和天安市一間尊巴舞（Zumba）舞蹈教室有關。舞蹈教室一名講師率先確診，之後包含另外3名講師、50名學生、26名親屬都中鏢。

釜山市也爆發集體感染事件，33個確診病例和當地溫泉教會相關，患者都曾在上月17日參加為期三天的教會靈修活動。

台灣人特愛旅遊的首爾也不例外，首爾城東區住商混合的大樓「首爾森林店」一名50歲管理人員率先確診，報導說他近期沒有海外旅遊史，也沒有和任何確診個案接觸過，感染來源不明，不過他至今已經感染了11人，當中包含他的家人。

此外，京畿道水源市也發生和當地生命泉教會相關的群聚感染事件，一共6人確診。京畿道果川市也爆出教會內部感染。

除了上述這些地區，韓國衛生部門尚在調查是否還有其他群聚感染情形，目標包含慶尚北道漆谷郡重度身心障礙者照護機構「麥粒愛心之家」、慶尚北道金泉市的一間少年監獄。

(中時電子報)