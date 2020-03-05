現在網路通訊方便，許多男女就是藉著社群的文字相互誘惑而發閃展為不倫畸戀。中部地區一名人妻與貨運司機婚外情，兩人上摩鐵嘿咻搞激情，為了刺激，兩人大玩「後庭花」，不意人妻小菊花炸裂流血，事後還傳訊息給「小王」說她花兒很痛，而這段對話，被人妻的老公發現，眼冒綠光提出告訴。

庭訊時，這名人妻為獲得老公的原諒，坦承與「小王」多次相約到旅館滾床單，甚至在法官詢問「小王」身上的特徵，她還清楚描述「小王」身上有很多胸毛，但是沒有說到左腹部有手術的疤痕。

「小王」就抓住這點是口否認與人妻有性愛行為，他辯說，如果有與人妻啪啪，她應該會知道他的肚子上有疤痕，而且稱說，到旅館都是他一個人，開貨車太疲倦，單獨去汽車旅館休息。

法官審視供詞和佐證，詳細記錄人妻的IG傳訊息給「小王」」，撒嬌說「下次可以不要玩……屁股嗎？」「便便都不敢了」，小王則則回說「以後也不會了；至於「小王」左腹的疤痕並非明顯，且與膚色相近，人妻並非長期與「小王」裸身相見，因此不清楚他左側有疤也與常情不悖。

所以法官最後沒有採信「小王」說詞，從鹹濕「後庭花」對話，認定2人確實有性行為，因此依妨害家庭罪嫌，判「小王」3個月徒刑，得易科罰金9萬元。

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(中時電子報)