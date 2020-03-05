有網友在PTT發問，有一盒日本買的口罩，不確定有沒有防飛沫的功能？(圖/摘自PTT)

網友拍出他買的日本口罩包裝，想問其他網友可否幫他鑑定一下有沒有防飛沫。(圖/摘自PTT)

新冠肺炎疫情不斷升溫，民眾搶購口罩、酒精等防疫物資。目前政府仍對購買口罩將採「實名制」，民眾可憑健保卡至特約藥局購買。近日有網友在PTT發問，有一盒日本買的口罩，不確定有沒有防飛沫的功能？不過，網友卻指出，這只是一般防花粉的單層口罩。

原PO在PTT上貼出2張口罩外盒的照片，他表示在日本購買4盒100入的口罩，不確定有沒有防飛沫。他說自己已經上網爬文了，還是搞不清楚，於是再來PTT上發問。因為這些口罩花了他蠻大一筆錢，「400片的口罩他共花費了17000元」，因此想再向大家詢問，幫他鑑定一下有沒有防飛沫。

照片一曝光後，許多網友來幫忙解答，有人說「這牌子若有防飛沫都會特別寫出來」、「這個應該只有一層，並非三層防護的超立體」、「這個是只能擋花粉跟粉塵的說明上有寫」、「看備註是沒有，大概只能防花粉用」。

有內行網友表示，「在日本要買醫療／外科手術口罩的話一定要認明サージカル（surgical，外科手術）這個字」、「日本買的要看有這些關鍵字：bfe、vfe、pfe」、「找關鍵字 ウイルス（病毒,）カット99%」。

原po花了17000元購入400片口罩，也讓網友驚訝狂問是台幣？有人就回說，「這應該台幣了啦~ 現在日本口罩沒那麼便宜」、「日本Amazon一盒被炒到日幣20000以上」。

(中時電子報)