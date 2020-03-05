「國標女王」劉真3日驚傳因腦出血動開顱手術，稍早爆出手術結束後，腦部仍有出血狀況，尚未脫離險境，外界也紛紛集氣替劉真祈福，而通靈大師江嘉葉見劉真昏迷近一個月，相當擔心，便透過通靈算出劉真近況。

江嘉葉表示，雖然劉真昏迷了，但其實她是有意識的，只是無法動彈、無法說話，否則聽到女兒唱歌怎會掉下眼淚。江嘉葉也求觀世音菩薩讓她能通靈看到劉真開刀是否有生命危險？就看到劉真魂魄仍在她的身邊，目前性命是無憂的。

至於有人提議轉院換名醫，江嘉葉反而不贊成，認為劉真的貴人方在北邊，而榮總、振興醫院都在北方，都會得到貴人相助，目前也可看到榮總醫生很盡心在照顧她，因此覺得沒必要轉院，病人找醫生最重要的是有醫生的緣，名醫不見得就是有緣人。另外，江嘉葉提到如此嚴重病況，應為業障很大，一般祈福的力量稍顯不夠，做消災祈福法會力量較足。

(中時電子報)