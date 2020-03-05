民航局近期公開上線的「無人機管理規範系統」，台北市作為外國觀光客必造訪城市，其觀光政策對北部發展十分重要，但3月31日新制上路後，交通局規劃卻傾向禁飛空拍機，恐嚴重打壓相關產業發展。對此，台北市議員李明賢4日拜會台北市長柯文哲，柯P看到管制範圍則是大嘆「怎麼都是禁航區？」、「交通局要研究看看那些還可以開放！」。

《民航法》新制3月31日即將上路，初步規範多達11縣市全面禁飛(現南部4縣市已改為負面表列開放空域)，北市也僅開放福德坑成為唯一可自由飛行的「綠區」，為此，台北市議員李明賢昨(4)日下午拜會台北市長柯文哲，爭取北市開放更多可讓無人機飛行的「綠區」；柯文哲對此也持正面看法，承諾「先開完公聽會後，看看可以開放到什麼程度！」。

立委洪孟楷、台北市議員李明賢預計本周五(6日)將邀集313反不平等聯盟、無人機應用發展協會等團體、學界代表舉行《爭取開放空域 2020不是空拍機末年》公聽會；在公聽會之前，李明賢昨日下午也主動拜會北市府爭取開放更多空域，「北市不能只開放一個福德坑，2020不能變成空拍機末年！」

會談過程，交通局長陳學台特地拿出「台北市無人機管制範圍圖」，說明紅黃兩大管制區，其中紅色是禁航區、黃區屬於限航區，而限航區60公尺以下屬於北市管轄，法令主要是民航局擬定管制；不過，市府幕僚會中也坦言，最近確實也接到很多陳情，希望開放更多空域。

柯文哲看到管制範圍則是大嘆「怎麼都是禁航區？」、「交通局要研究看看那些還可以開放！」甚至對於陽明山未來也被禁飛感到不可思議，反問「怎麼會這樣？」

因柯市長指示，陳學台現場承諾，下周三(11日)將邀集相關單位開會研議，一定會收集各團體意見，並持續與民航局保持聯繫。

「福德航空飛行模型運動協會」日前也找到李明賢辦公室陳情，經過協調爭取後，才讓北市採取正面表列方式，「保留福德坑成為北市唯一合法無人機飛行地點」；但不少團體仍爭取開放更多空域。

(中時電子報)