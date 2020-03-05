網友一致大推紅色矽膠鍋鏟，直呼CP神物 (圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説)

美式賣場好市多「肆虐」台灣，搶走不少顧客，但許多需求量沒那麼大的民眾依舊偏好全聯、頂好這樣的中小型賣場。近日就有網友PO文詢問，自己集的全聯點數已經破百點，但實在不知道該換什麼，文章一出網友紛紛大推一款「CP神物」，直說超級值得換。

女網友在臉書《我愛全聯-好物老實說》PO文表示，自己早上進行貼紙總整理，赫然發現自己已經收集100多枚點數，但卻又不知道到底該怎麼處理，希望網友能夠提供意見。

不少網友看到後紛紛大推「鍋鏟」、「鍋鏟唯一選擇」、「首推紅色鍋鏟，50點+99元就有」、「全聯鍋鏟超好用，完全不沾鍋」、「鍋鏟，我已經換入第二支了，準備換入第三隻，實在太好用」。

原來網友推的是德國雙人所推出的紅色矽膠鍋鏟，自從在全聯上市後好評不斷，不少婆媽都大推，直呼不貴又超級好用，根本CP神物。

(中時電子報)