上色的斗笠懸掛在空中，呼應這次草草戲劇節主題天空。（張亦惠攝）

由嘉義在地劇團阮劇團主辦的「第12屆草草戲劇節-天空」今年將於3月7、8日及14日、15日在嘉義縣民雄鄉表演藝術中心舉行，其中由越在嘉文化棧負責人阮金紅策展的嘉移人市集入口意象是一頂大斗笠，由數個彩色輪口編構成，目前已編織好移至會場，相當吸睛。

越在嘉文化棧今年是第二次與阮劇團合作，有了上次的合作經驗，今年除了越南文化外，更加入柬埔寨、印尼、菲律賓及其他「嘉移人」的家鄉文化元素，整體更加多元。

阮金紅表示，展區主要分為美食、文物、童玩3個部分，活動場地布置都是由志工協力完成，象徵多元文化的大斗笠由一群「嘉移人」及在地志工構思，加上藝術家翁榮燦的協助以竹片編織而成，另，場地另一側也將斗笠上色懸掛在空中，呼應主題天空。

阮劇團行銷經理莊雅雯說，新住民與移工是台灣文化中不可或缺的一塊，阮劇團去年開始邀請東南亞的表演者來台演出，也首次與越在嘉文化棧合作，今年更近一步邀請阮金紅擔任策展人，希望讓民眾對「嘉移人」的文化有更深更廣的認識。

(中時 )