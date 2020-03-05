採完草莓後，可到二樓樂活餐廳體驗製作蜜糖拉絲草莓，平日假日都可報名體驗。（太康有機農業專區提供／劉秀芬台南傳真）

假日親子何處去，台南柳營區的太康有機農業專區也可以採草莓。（劉秀芬攝）

假日親子何處去，台南柳營區的太康有機農業專區也可以採草莓，採完草莓後可以到樂活餐廳現熬糖漿製作蜜糖拉絲，鮮嫩的草莓配上脆脆的糖絲，讓大小朋友吃到停不下口，一位住附近的阿嬤說，以後不用再跑很遠去採草莓，已經是第二次帶孫子來摘草莓。

草莓營養豐富，富含維他命，可說是老少咸宜的水果，大家最熟知的產地除了北部的大湖，台南的善化、新市草莓園農民以技術克服氣候上的困難，近年也漸漸打出名聲；由台南市農業局委外經營的太康有機農業專區，去年請農業專家種植6分地的草莓，今年初陸續開花結果。

由於今年新冠肺炎疫情爆發，學校延後開學，許多民眾減少到室內密閉場所活動，各郊區風景景點因場地空曠、通風良好，反而吸引民眾帶小孩前去休憩遊玩，太康有機農業專區一開始在未大肆宣傳下，在民眾口耳相傳下就吸引許多附近居民前去採草莓。

農場工作人員表示，遊客初期以柳營、新營、六甲區附近民眾最多，開闊的草莓園，有機栽培的草莓，都讓客人覺得來此採草莓很安心。上個月農場推出草莓蜜糖拉絲體驗，沒想到大受好評，許多遊客呼朋引伴再度前往體驗，228連假期間就吸引近200名遊客去採草莓。

為了吸引遊客，農場將推出棉花糖草莓，二樓樂活餐廳也推出養生火鍋，有機蔬菜吃到飽。戶外還養了兩隻可愛的小羊，不定時推出羊咩咩餵食秀。草莓季過後，農場將推出窯烤地瓜、玉米活動，廣場貨櫃屋假日有益智遊戲可玩，希望能帶動人氣，讓遊客到太康有機農業專區體驗農事、購買有機農作。

(中時 )