游錫堃控遭恐嚇警方不理 北市警澄清早採電子巡簽 01:372020/03/05 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 游錫堃控遭恐嚇警方不理 北市警澄清早採電子巡簽（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院長游錫堃4日在臉書發文，指上月接獲恐嚇信件，威脅一家人要承擔滅門血案的悲傷，他向警方報案後，警方卻沒有下文，至今家門口的巡邏箱都是空的，質疑立法院長及家人的人身安全是這樣，一般民眾怎麼辦？ 北市警方表示，目前早已改成以掃描QR碼電子巡簽的方式取代巡邏箱了，且轄區大安分局每天都有巡邏，可能院長不知情而誤會了。 警方低調表示，院長配有隨扈，且有保六警官隊負責維安，不可能會讓院長及其家人曝於危險之中。且已根據報案內容進行偵辦移送，進度應該都會與立院聯繫。 游錫堃驚爆遭滅門恐嚇 控報警無下文 (中時 ) #游錫堃 #恐嚇 #警方 #不理 #北市警 #澄清 #電子巡簽 #院長 #立法 也許您會感興趣 推薦閱讀 12萬算什麼！他開14萬挖角洪慈庸 3Q哥也心動 08:142020/03/01 政治 撩妹新手法 IG恐嚇再扮暖男遭訴 13:012020/03/01 社會 造謠套路日新月異 民眾難分辨 04:102020/03/02 社會新聞 曾前往米蘭 韓女星韓藝瑟、朴敏英出面澄清身體健康 17:412020/03/02 娛樂 日本將立法阻止和牛受精卵外流 11:112020/03/03 國際 花蓮逃逸假釋犯 北上恐嚇檳榔攤5000元 11:412020/03/03 社會 為參選恐嚇炸核電廠遭訴 前槍擊要犯藍信祺判無罪 12:322020/03/03 社會 【小英我靠山4】民代幫忙也討嘸 還遭恐嚇「要你好看」 07:412020/03/04 社會 【追兇19年4】醫生沒問不理證物 檢方草率2次不起訴 07:412020/03/04 社會 游錫堃驚爆遭滅門恐嚇 控報警無下文 00:032020/03/05 政治 社會熱門新聞 女大生A公款 遭逼簽性愛合約 一週一砲生日加碼 - 社會 新竹失蹤居家檢疫男林東京 遭罰天價100萬 - 社會 蔡阿嘎載孕妻遇襲有內情？公司回應了… - 社會 人妻血戰小王炸裂小花花 忍痛指認：他毛很多 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。