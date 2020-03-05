立法院長游錫堃4日在臉書發文，指上月接獲恐嚇信件，威脅一家人要承擔滅門血案的悲傷，他向警方報案後，警方卻沒有下文，至今家門口的巡邏箱都是空的，質疑立法院長及家人的人身安全是這樣，一般民眾怎麼辦？

北市警方表示，目前早已改成以掃描QR碼電子巡簽的方式取代巡邏箱了，且轄區大安分局每天都有巡邏，可能院長不知情而誤會了。

警方低調表示，院長配有隨扈，且有保六警官隊負責維安，不可能會讓院長及其家人曝於危險之中。且已根據報案內容進行偵辦移送，進度應該都會與立院聯繫。

(中時 )