義大利是新冠肺炎疫情最嚴峻的歐洲國家。義大利民防保護部本周三表示，過去一天內，境內因新冠肺炎而死亡的人數瞬間增加28例，累計高達107例；確診病例增加587例，累計3090例。死亡率3.5%，比全球平均值還高。

為了防堵疫情持續的惡化，義大利教育部決定關閉全國各級學校，包括大學，關閉期間從3月5日到3月15日，屆時再視情況宣布是否延長。而義大利北部重災區的學校則是從上周開始就已經停課至今。

總理朱塞佩·孔蒂 (Giuseppe Conte)對《路透社》記者表示，義大利政府正在準備頒布一項緊急法案，其中的防疫措施包括要求任何形式的集會活動全面停辦、電影院及劇院關閉、所有人必須與他人保持一公尺以上的距離、停止見面擁吻、握手的禮儀。

這項法案甚至規定，所有運動賽事，包括甲級足球聯賽，都不得售票，亦即球員將會在空無一人的球場中比賽。

(中時電子報)