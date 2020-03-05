石油輸出國家組織(OPEC)的總部設於奧地利維也納，13個成員國的官員到達會議現場後，依慣例都會行使握手或擁抱等國際禮儀。然而在新冠肺炎疫情肆虐歐洲期間，會場設立了告示板，要求避免握手或擁抱。周三就發生了，官員以「握腳」方式打招呼的逗趣畫面。

在OPEC官方的推特上，公布了一段影片，影片中OPEC的秘書長柏金鐸(Mohammad Barkindo)與俄國能源部長諾瓦克(Alexander Novak)用腳打招呼，引起在旁的官員用手機錄下。

OPEC表示，因為新冠肺炎的疫情嚴重，所以本周的會議，參與人員減至最低，也不邀請媒體。

所有官員在進入OPEC總部時，都必須量測體溫，若體溫高於37.5度，將不得進入。伊朗也是OPEC成員國，而伊朗的疫情相當嚴重，據傳許多高級官員也感染了新冠肺炎。這次會議伊朗的代表為內閣幕僚畢揚·贊格內(Bijan Zanganeh)。他的下榻旅館已經做好所有衛生清潔工作，嚴陣以待。

(中時電子報)