衛生紙的缺貨公告竟寫著「25020年3月1日之後才有衛生紙」，讓不少網友看了笑翻，直呼「店員真的崩潰了！」（圖/摘自臉書）

新冠肺炎疫情擴散，全球人心惶惶，搶購口罩、酒精等防疫必需品。如今輪到西方國家上演恐慌劇場，當地民眾開始囤積衛生紙等民生物資。近日有網友分享了一張照片，好市多衛生紙的缺貨公告竟寫著「25020年3月1日之後才有衛生紙」，讓不少網友看了笑翻，直呼「店員真的崩潰了！」

近日一名網在臉書上PO出了疫情爆發後，好市多裡的「慘況」，只見好市多在空蕩蕩的衛生紙商品架上方貼了一張缺貨公告，寫著「衛生紙目前缺貨，最快在25020年3月1日才會送達，造成不便請見諒」，這讓原po吐槽，民眾瘋搶衛生紙的行為嚇到好市多了，才會因此公告，「下次衛生紙進貨要等兩萬多年以後」。

不過，原PO也解釋，近期有許多人在好市多搶購民生物資，也看見有人乾脆一人推2台推車，裡面都裝滿了搶購來的衛生紙。她更PO出相關照片，指出還見到有民眾瘋搶民生物資，為了拿在高處的商品爬到貨架上，直接爬到架上。種種脫序行為也讓原PO忍不住酸說：「這種行為太丟人了，唯恐天下不亂！」

照片曝光後也讓其他網友看傻了，笑稱「好市多店員已經被逼瘋了！」、「好市多補貨日期標示錯誤是太累了嗎」、「太崩潰，以致於筆誤」、

事實上，北美華人密集的地區近日都發生民眾瘋狂搶買的場景，網友紛紛在推特以及reddit上傳Costco出現排隊潮的誇張情景、進入店內後也都發現貨架上幾乎都被掃購一空，貨架上貼著缺瓶裝水、廁紙、濕紙巾與米的告示；當地好市多員工則是表示，自己30年來從沒看過賣場內這麼混亂過。這波搶告潮甚至還激勵Costco周一股價狂飆9.96%， 創2009年9月3日以來最大單日漲幅。

Seriously Canberra! What’s going on! I’ve never seen this long a queue at Costco, not even during Christmas.

Ps still no toilet papers but you can buy 6kg of Easter egg chocolates. #coronavirusaustralia pic.twitter.com/bAi4CsyFIi — Erna Glassford (@SimplyCheecky) March 3, 2020

Preparing or #coronavirus? #Costco in Vacaville, California, as busy as holiday season today. Parking lot full. Shoppers stocking up on tissue paper and water. pic.twitter.com/7NUDtNElej — Kathy Keatley Garvey (@keatleygarvey) March 2, 2020

(中時電子報)