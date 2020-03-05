美國聯邦眾議院週三以415票贊成、0票反對的壓倒性票數，表決通過參議院版本的「台北法案」。此法案要求美國行政部門以實際行動協助台灣鞏固邦交及參與國際組織，並尋求機會進一步增強與台灣經貿關係。

台灣在國際上生存空間長期受到打壓，近來因為新冠肺炎防疫工作，台灣竟無法參與世界衛生組織，台灣的外交事務逐漸浮上檯面，並受到國際社會的注意，多國發聲表態支持台灣參與國際組織。

「台北法案」由民主黨籍眾議員西奇里尼發起聯署，參議院去年10月29日已以「一致同意」方式通過這項法案。

今天通過眾議院的表決之後，法案將交由眾議院歲計委員會，修改關於自貿協定(FTA)的法案文字，針對參院版本的法案內容稍微調整，送回參議院再表決一次，通過就會送交美國總統川普簽署，總統簽署後生效。

這個流程預計不會延宕太久，根據《中央社》的報導，共和黨籍眾議員匡希恆(John Curtis)表示，走完國會程序指日可待，「我敢肯定法案一到總統桌上，他就會馬上簽署。」

(中時電子報)