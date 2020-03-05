近年BL劇在亞洲掀起風潮，更捧紅不少鮮肉。情人節起於網路平台播放的《2020因為愛你》，找來6位高顏值男星配對，讓劇中滿是粉紅泡泡。為增加話題性，劇組原想讓鮮肉們戲裡戲外都大玩曖昧，不料男主角徐謀俊和黃士杰，竟在公開場合大聊把妹話題，先前苦心營造的氛圍差點破功。

黃士杰在記者會上環抱張又瑋，二人表情投入，感覺相當曖昧。（圖／本刊攝影組）

西洋情人節上檔的網路劇《2020因為愛你》，集結徐謀俊、張又瑋、郭宇宸、黃士杰、蘇韋華和韓星李時剛等新生代演員，各個顏值俊帥，其中黃士杰還是資深歌手黃雅珉的兒子，更添話題性。六位俊俏鮮肉湊對談戀愛，演出時要抱、要親都大膽投入，絲毫沒有顧忌，但終究是血氣方剛的小男生，話題三句不離把妹。

《2020因為愛你》集結黃士杰（左起）、蘇韋華、徐謀俊、李時剛、張又瑋和郭宇宸6位鮮肉，畫面賞心悅目。（圖／達騰娛樂提供）

據悉，為戲勤跑通告宣傳的徐謀俊和黃士杰，日前在某工作場合，準備上工前，竟公然聊起把妹話題。徐謀俊先主動問黃士杰：「欸，上次那個妹，你還有沒有聯絡？」黃士杰否認：「沒有耶。」從對話內容，可以推測徐謀俊也見過他這個「妹」。

好朋友互相關心感情狀況很正常，徐謀俊接著追問：「那個妹很正耶，為什麼不跟她聊？」黃士杰很坦率地回應：「她身上太多刺青了，我不行。」接著便結束話題。短短幾句對話，可得知黃士杰愛的是女生，而且刺青不能太多。

中黃士杰與蘇韋華配對，有養眼的泡湯橋段。（圖／達騰娛樂提供）

演出BL劇，其實有不少潛規則，曾有製作單位要求演員，在宣傳期不可公開與女生有過多互動，也禁止公開談論女朋友、心儀的異性類型等等，避免戲裡的男男CP感被破壞光，導致觀眾出戲。雖然曾有「違規」的前例，但多數演員都會謹守這個原則，徐謀俊和黃士杰大方聊起把妹話題，看來《2020因為愛你》完全沒有這方面的禁忌或要求。

《2020因為愛你》的故事主軸，以出身一流企業家族、三位同父異母的兄弟為開端，播出後反應不錯，已有粉絲敲碗希望可以辦見面會。黃士杰在戲裡與蘇韋華配對，他曾誇對方：「可以找到俊秀的韋華我當然滿意！工作人員說我們這一組像王子與公主，走純愛路線，劇中的粉紅泡泡就靠我們倆了！」隨著把妹對話流出，顯見黃士杰出戲很快，私生活還是愛女生的。

黃雅珉與外籍前夫所生的兒子黃士杰，青春期是個小胖弟，現已男大18變。（圖／報系資料庫）

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(中時電子報)