有時候「得到」是一份禮物，「放下」也是一份禮物，

懂得取捨，人生可以過得更開心，

在30歲這個階段，你給過自己什麼禮物？想給自己什麼禮物？

人生中的第一份工作就是當藝人，而且還是暴紅的偶像，算算邱勝翊已經快要邁向三十一歲。對於被叫了十三年的「王子」，他有話要說：「一開始我很排斥這個藝名，當時是老闆幫我取的，我那時覺得不要叫這個名字，但還是說服了我……。」

「一開始大家太常叫我『王子』了，自己會默默覺得自我介紹時很奇怪，但這是大家認識我的起點，也不會完全拋棄這個藝名。現在希望叫我的本名，需要一點時間，十七歲到三十歲，大家都叫我王子，希望三十歲之後大家都認識我的本名。」

說真的，叫他「王子」叫得太習慣，要改口不免有些彆扭，當年那個青春、沒有煩惱、被工作人員捧在手心，不管到哪都跟一群「棒棒堂男孩」一起亮相的邱勝翊，走到現在、工作幾乎沒有休息過，但愈走也愈知道自己的路要朝向哪裡。

邱勝翊

生日：1989年4月14日

音樂作品：

2017年《Attention!》

戲劇作品：

2007年《黑糖瑪奇朵》

2008年《黑糖群俠傳》

2012年《愛上巧克力》

2015年《妻子的謊言》

2017年《稍息立正我愛你》

2020年《覆活》

服裝提供

LOUIS VUITTON

背面信封式口袋外套/NT160,000

MONOGRAM魔術貼拉鍊長褲/NT45,200

LV TRAINER高筒運動鞋/NT44,900FENDI

透視設計襯衫/NT26,000

春夏設計大衣/NT98,000

棕色長褲/NT26,000

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(中時電子報)