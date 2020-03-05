已經三十一歲了還被叫「王子」，邱勝翊也明白自己的年紀離這個頭銜越來越遠，其實「王子」只是表象，私下的他不是被捧在手心上的個性，反而是那種揮刀騎馬、在大夥前面帶頭的人。

「知道自己有年齡上的問題，是因為拍戲的時候，發現年輕一輩的演員中我年齡最大，或是跟我一樣大。之前去內地拍戲，女主角都小我七、八歲，以前都是我最小，看著哥哥姊姊，現在變成我最成熟、年紀最大，就會有一種責任感。」

邱勝翊其實一直有牡羊座的責任感，先前拍戲時，曾之喬幫他取了個「王大哥」的綽號，就是因為他會扛起照顧大家的責任，不只是工作，對家人也是如此。他的臉書上，一張張家族成員穿著他創立的潮牌衣服出遊聚會，身為長子、長孫，「家人」是邱勝翊心中最無法割捨的那塊。

「從小到大背負的期待太多，父母很傳統，考不好要挨打，考得好才是好學生，（當藝人後）有不好的新聞，過年回去會覺得沒面子，這也是無形上的壓力和包袱。我從小就很優秀，從小就被灌輸要努力工作，但這也是我很喜歡的，我心裡也是想要這樣去做，所以不會覺得累，我還滿開心的，我看到他們很欣慰地看我，成就感和滿足感更大。」

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(中時電子報)