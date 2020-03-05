曾經走過一大段群體行動的過程，棒棒堂男孩、JPM…拍戲也是劇組們朝夕相處，自己面對媒體、面對工作當然沒有不好，但喜歡一大群人的個性卻沒變，唯一變的是，邱勝翊的三十歲快要過了，新的人生階段開始了。

一個人宣傳新作品，可以暢所欲言，一群人熱熱鬧鬧，更讓邱勝翊開心，拍了戲、經過長時間相處，戲裡演員和工作人員混熟了，又收編了一群「家人」，又一個成就達成。這次和任容萱合拍新戲《覆活》，感覺她的保護色很重，慢慢把她心房打開，兩個看起來有距離感的人，搞了半天原來都只是慢熟而已。

三十歲快要過了，邱勝翊在這一年圓夢到英國拍寫真書，看著家族回復過去的緊密，也拍了《覆活》這種沒接觸過的戲劇類型，為了自己想要「改變」，也要讓外界看到以往沒發現的爆發力和深層情緒，不再只是耍耍帥、談戀愛，認真體驗角色的悲傷、認真挖掘角色的痛苦。

「以前我是很好睡的人，但為了戲硬ㄍㄧㄥ，體驗失眠的感覺，算是有點偏激，但看到完成品，我沒讓自己失望。我是一個不去想難過事情的人，都希望開開心心的，但我沒辦法在戲裡『演』得很難過，我只能挖我自己最深、最痛苦的事情去表達。」還好天性夠樂觀開心，入了戲、完工，出了戲、釋放，很棒的「而立大禮」，送給自己，毫不心虛。

採訪後記

挑選工作奇特標準

邱勝翊回憶，2016年前在大陸拍攝抗戰劇《雪地娘子軍》，每天在零下30度雪地裡打滾，面對開槍爆破、槍林彈雨，這是他出道至今唯一一次，感到身心俱疲又危險，但看到戲劇播出時，又享受那種成就感。邱勝翊說：「以後有生命危險的戲還是少一點，體驗過一次就好，還是要珍惜生命。」用「生命危險」來當挑選工作的標準，演員魂真的……很難懂。

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(中時電子報)