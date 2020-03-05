美國股市4日收盤大漲，道瓊工業指數盤中一度大漲1173點（4.53％），標普500指數、費城半導體指數漲幅也超過4％，主要是受到美國前副總統拜登（Joe Biden）在「超級星期二」初選表現優異影響，為市場注入強大信心。

聯準會3日緊急降息兩碼，雖一度讓三大指數走勢向上，但卻引發拋售潮，美股還是跌近800點。但4日午後拜登在民主黨總統初選中一口氣拿下9州，累積的黨代表票數已超越佛蒙特州（Vermont）參議員桑德斯（Bernie Sanders）且位居第一；有專家認為，立場中間的參選人能讓投資人更放心。

道瓊工業指數上漲1173.45點或4.53％，收在27090.86點。

標普500指數上漲126.75點或4.22％，收在3130.12點。

那斯達克指數上漲334點或3.85％，收在9018.09。

費城半導體指數上漲84.31或4.94％，收在1789.57點。

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(中時電子報)