精選《中時電子報》5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今天(3月5日)的國際新聞重點。

【1】超級星期二掃除肺炎陰霾 道瓊收盤大漲逾1,100點

美國大選初選重頭戲「超級星期二」開跑，拜登的激情演說鼓舞了美國大眾，讓人對經濟的前景感到樂觀，一掃上周新冠肺炎的陰霾。周三美股大漲，收盤時各項重要指數均上漲了4%左右。

【2】砸大錢仍慘敗 彭博退出美大選改挺拜登

花費數億美元籌組美國史上最昂貴總統競選團隊的前紐約市長彭博(Michael Bloomberg)，因超級星期二初選表現不佳，已宣布停止競選活動，改為支持前副總統拜登(Joe Biden)。

【3】超級星期二 拜登力壓桑德斯

民主黨總統初選的第一場重量級戰役「超級星期二」，在2位溫和派候選人退選後，由群雄亂鬥，轉為一對一的中間派與左派路線之爭！前副總統拜登，挾著在前一站南卡州大逆轉的餘威，以及橫掃南方各州的氣勢，在這場14州與2屬地的大規模戰役中，笑納9州成為最大贏家。前4站初選領先的桑德斯，則奪得加州在內的4州，屈居第二。砸大錢打廣告的前紐約市長彭博，以及已成強弩之末的華倫，幾乎毫無斬獲。

【4】美眾院通過台北法案 助台灣參與國際組織

美國聯邦眾議院週三以415票贊成、0票反對的壓倒性票數，表決通過參議院版本的「台北法案」。此法案要求美國行政部門以實際行動協助台灣鞏固邦交及參與國際組織，並尋求機會進一步增強與台灣經貿關係。

【5】義大利暴增至107死 全國學校關閉 下波關閉球場及劇院

義大利是新冠肺炎疫情最嚴峻的歐洲國家。義大利民防保護部本周三表示，過去一天內，境內因新冠肺炎而死亡的人數瞬間增加28例，累計高達107例；確診病例增加587例，累計3090例。死亡率3.5%，比全球平均值還高。

(中時電子報)