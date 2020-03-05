小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（3日）新聞重點。

【1】4大產業35萬店家適用 綁國旅每房發800元 振興券遭疑不夠力

行政院會今將討論振興抵用券施行細節，經濟部匡列23億，規畫抵用券結合國旅住宿，每房考慮發800元，電子票券與實體券可二擇一領取，能在餐飲、商圈、夜市與藝文4大類35萬店家使用。發放時間為疫情緩和時，使用期限半年到1年。不過商界團體喊話，盼4月1日清明連假前發放，金額要提高到1000到2000元。據知政務委員龔明鑫最快今向蘇揆簡報。

【2】首例 台商父不實CALL IN遭送辦

因感染新冠肺炎死亡的中部白牌計程車司機，中央流行疫情指揮中心追查後鎖定浙江台商是感染源，但該名台商70歲老父上月Call in至電視節目喊冤，疫情指揮中心認為他公開醫院名稱，並聲稱兒子「到目前為止都沒有不舒服」是不實訊息，向刑事局告發。警方上月底將台商父親約談到案，依傳染病防治法移送彰化地檢署，成為相關家屬遭送辦首例。

【3】日韓情況惡化 陸製造業再受衝擊

新型冠狀肺炎疫情在東北亞持續擴大，南韓確診人數3日突破5000大關，日本也幾乎破千。雖然大陸疫情似乎出現好轉跡象，但日韓疫情仍持續惡化，預期將對正在逐步復工的大陸工廠形成新一波衝擊。

【4】公債利率探底 預期降息升溫

Fed（聯準會）閃電降息，讓因新冠肺炎吹起的降息微風，變成威力龐大的龍捲風。對中央銀行來說，台灣利率低到趴地，跟進降息是感性，知道降了也沒有用是理性，要不要降，成為理性與感性間的痛苦抉擇。

【5】

民代籲日籍生隔離14天 各校不同調

日本新冠肺炎疫情擴大延燒，新北市議員陳偉杰臉書貼文，呼籲大專校院應勸導日籍學生自主健康管理或隔離14天。對此，淡江大學指出，按照政府規定，學校沒有權力要求日生居家檢疫，校方只能加強防疫措施；輔仁大學則表示，因應防疫，希望日生在家或宿舍自主管理14天後再到校上課。

(中時電子報)