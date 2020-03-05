國標舞女王劉真動完心臟手術至今仍在等待換心，但前（3日）卻傳出因自發性腦出血問題，緊急接受開顱手術移除血況塊。有消息指出，手術已結術，但劉真卻沒有脫離險境，還是有腦部血管栓塞、出血情況。

劉真因心臟主動脈瓣膜狹窄，2月初在台北榮總開刀，但手術過程中心跳突然停止，因而緊急以葉克膜搶救，並等待心臟移植機會。不過劉真前日接受腦部電腦斷層檢查時，被發現自發性腦出血，院方緊急安排開顱手術搶救。

據《TVBS》報導，劉真開顱手術昨（4日）晚間已結束，但仍有腦部血管栓塞跟出血情況，病況危及生命，持續在加護病房接受救治。

據《ETtoday》報導，三軍總醫院神經外科主任湯其暾表示，病患若裝設葉克膜或心室輔助器，就需要施打抗凝血劑以保持血管暢通，但也可能因此造成凝血功能異常，引發出血。湯其暾透露，顱部不是所有狀況都適合開刀，要看出血點的位置；若在腦幹，開刀也不一定會有好效果，但若是在大腦、小腦，開刀可能順利救回，最糟的結果可能會影響語言、運動功能。

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(中時電子報)