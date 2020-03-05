高雄林園民宅疑遭縱火1死1傷。（翻攝照片／曹明正高雄傳真）

高雄林園北汕路153巷內2樓民宅5日凌晨3時35分許發生火警，轄區林園分局獲報到場協助消防隊處理，但火勢於3時58分撲滅後，於2樓房間發現1女子明顯死亡，屋內另1男子自行逃出，意識清醒送醫治療，警方初步調查發現屋主疑似與人有糾紛，初步研判不排除人為縱火，目前已掌握對象追查。

(中時 )