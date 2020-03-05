高雄林園民宅疑遭縱火1死1傷 07:522020/03/05 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄林園民宅疑遭縱火1死1傷。（翻攝照片／曹明正高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄林園民宅疑遭縱火1死1傷。（翻攝照片／曹明正高雄傳真） 高雄林園北汕路153巷內2樓民宅5日凌晨3時35分許發生火警，轄區林園分局獲報到場協助消防隊處理，但火勢於3時58分撲滅後，於2樓房間發現1女子明顯死亡，屋內另1男子自行逃出，意識清醒送醫治療，警方初步調查發現屋主疑似與人有糾紛，初步研判不排除人為縱火，目前已掌握對象追查。 (中時 ) #林園 #縱火 #發現 #高雄 #民宅 也許您會感興趣 推薦閱讀 謝金河問市民為何轉變大？高雄在地人妙回 09:242020/03/01 政治 高雄拚轉型 鎖定二高企業 04:102020/03/02 產業．科技 圓林園枯水期滯洪池見底魚掙扎 景觀池養魚與否民眾看法不一 15:072020/03/02 生活 高市高中以下學校若停課 將啟動遠距教學 18:312020/03/02 生活 生態池見底 民眾為魚請命 04:102020/03/03 地方新聞 高雄海關12日標售 電視、羽絨被俗俗賣 17:322020/03/03 財經 北市中山區四面佛縱火案 2嫌被訴 11:422020/03/04 社會 縱火燒死6人 湯景華3度判死又遭撤銷 15:592020/03/04 社會 高雄將標售土地 高雄大學和大坪頂建地最熱門 16:012020/03/04 財經 高雄土地標售 大坪頂、高大最熱 04:102020/03/05 產業．科技 社會熱門新聞 女大生A公款 遭逼簽性愛合約 一週一砲生日加碼 - 社會 新竹失蹤居家檢疫男林東京 遭罰天價100萬 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 蔡阿嘎載孕妻遇襲有內情？公司回應了… - 社會 媽媽講電話未注意 台中女童8樓墜落不治 - 刑案 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。