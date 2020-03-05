玉山降雪！ 成夢幻銀白仙境 07:442020/03/05 中時電子報 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 玉山於今晨7時降雪。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 玉山降雪。 玉山降雪，山上一片雪白，宛若仙境。 今晨北部地區下探12度，已經符合氣象局大陸冷氣團的標準，而玉山氣象站也在今早7時10分開始下雪，目前仍持續降雪中。 根據氣象局表示，今（5日）全台天氣濕冷，北部地區最低溫下探12度，大陸冷氣團報到(氣象局最低氣溫已降至13.8度、符合定義)，而玉山也下探至0度，於今早7時10分開始下雪，目前持續中。 (中時電子報) #仍持續 #下雪 #玉山氣象站 #今早 #下雪 #生活 也許您會感興趣 推薦閱讀 夫妻租屋10年想買房 過來人見「這條件」狂勸不要 19:232020/03/01 生活 祭早鳥資費搶客 台灣大亮牌 5G雙飽1,399元 04:102020/03/02 財經要聞 表現仍亮眼！陸股早盤小漲 港股勁揚逾百點 09:462020/03/02 財經 外資逢低進場？ 新台幣早盤勁揚2角、亞幣最強勢 10:202020/03/02 財經 《台北股市》盤中焦點股：毛寶、和益、亞諾法、聖暉、優群、博智 10:342020/03/02 財經 陸股早盤飆漲 深成指午間收漲逾3％ 12:062020/03/02 財經 屏東縣家庭教育中心攜手漫時光 力推「把愛說出來」 19:562020/03/02 生活 Fed突宣布降息2碼救市！ 美股振幅創近600點 23:092020/03/03 財經 疫情延燒 健康險早保早安心 04:102020/03/04 投資理財 《台北股市》盤中焦點股：瀚宇博、金像電、磐亞、盛弘、圓展、圓剛 10:172020/03/04 財經 生活熱門新聞 害慘陳時中 名嘴點名他們豬隊友：疫情過後該處理了 - 生活 餐飲業大崩盤 桃園4家老餐廳歇業 - 生活 台灣輸了...美加掃好市多畫面曝光 員工嚇尿：30年沒看過 - 生活 好市多衛生紙被搶光！美賣場一張公告超狂 網笑店員崩潰了 - 生活 全球首例！染新冠武漢男出院後一周竟復發猝死 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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