玉山降雪。

玉山降雪，山上一片雪白，宛若仙境。

今晨北部地區下探12度，已經符合氣象局大陸冷氣團的標準，而玉山氣象站也在今早7時10分開始下雪，目前仍持續降雪中。

根據氣象局表示，今（5日）全台天氣濕冷，北部地區最低溫下探12度，大陸冷氣團報到(氣象局最低氣溫已降至13.8度、符合定義)，而玉山也下探至0度，於今早7時10分開始下雪，目前持續中。

(中時電子報)