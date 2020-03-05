新型冠狀病毒在韓國大肆爆發，也使得相關重要產業引發市場關注，韓國首屈一指的三星按照計畫一口氣推出三款5G智慧型手機，即Galaxy S20、S20+與Galaxy S20 Ultra，但在發表會上疫情是否打亂供貨卻也相當受到關注，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，三星有針對疫情適時彈性調整行銷活動，在供貨上短期也不會受到太大影響，第一季備貨量充足。

針對新型冠狀病毒的爆發，陳啟蒙表示，三星對於Galaxy S20 5G旗艦系列會調整行銷做法，好比本次的發表會即改為線上記者會，過往旗艦機開賣時，皆會在門市舉辦實體活動，今年為因應現況，將透過線上排隊預購的方式，消費者線上預購後，點選指定店家取貨，即可拿到該店家的限量排隊禮，另外，本次五家電信業者中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)、亞太電(3682)以及台灣之星也將同步在3月10起啟動預購活動。

面對韓國疫情嚴重，台灣三星方面，陳啟蒙表示，公司早已有準備，如審慎評估減少出差降低風險、透過視訊會議取代實體會議等，而零售端也備好完善防疫措施與防疫用品，至於市場關注的供貨問題，台灣三星持續和總部溝通以確保台灣銷售計劃照原定時程安排，目前產品上市計畫皆與原規劃一致。

陳啟蒙表示，就台灣市場狀況而言，年前剛好適逢手機銷售旺季，所以預前準備相對充足，目前為止台灣第一季供貨狀況和整體銷售數字皆未受影響，期待疫情能早日獲得控制，若後續疫情狀況和現在差不多，則台灣供貨展望4月狀況將不受影響。

另外，因為韓國三星近年來多將重要生產基地移往越南，但先前有消息傳出越南當地有拒絕韓國入境，此是否會影響供貨，陳啟蒙表示，目前皆按原銷售計劃進行，新機目前與總部爭取數量跟規劃一致，故供貨上不會受到太大影響，第一季備貨量充足。

實體通路上，根據三星觀察，實體通路人流1月農曆年前時相較去年12月成長25%；自元宵期間下降10-12%；但在Galaxy Z Fip上市後，百貨通路人流回歸年前水準，顯示新機發表將帶動通路人潮。

至於三星另外一款高端旗艦摺疊機Galaxy Z Flip在台灣首波銷售完罊，也預計3月中旬會有第二波銷售，並將擴增更多店點販售，以滿足消費者需求，三星觀察Galaxy Fold和Galaxy Z Flip客群，發現Galaxy Z Flip吸引更多其他品牌旗艦機用戶轉機，Galaxy Fold為2成，Galaxy Z Flip則多達3成。

台灣三星供應鏈包括大立光(3008)、GIS-KY(6456)、雙鴻(3324)、超眾(6230)、晶技(3042)、神盾(6462)等。

(時報資訊)